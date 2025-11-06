Ultime News

6 Nov 2025 Morte Sarcone: imputazione coatta
per l'automobilista che lo investì
6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle dash cam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
Nazionali

Fiorentina ko in Conference League, il Mainz vince 2-1

(Adnkronos) – Il Mainz batte 2-1 la Fiorentina in un match valido per la terza giornata della ‘fase campionato’ di Conference League, disputato alla Mewa Arena della città tedesca. Al vantaggio degli ospiti, guidati in panchina dell’allenatore ad interim Galloppa, realizzato da Sohm al 16′, replicano Hollerbach al 68′ e Lee-Jae Sung al 95′. In classifica il Mainz resta in vetta a punteggio pieno con 9 punti, i viola restano fermi a quota 6.  

