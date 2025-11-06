Ultime News

6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
6 Nov 2025 Torna "ArteAssieme", visite
guidate a Sant'Agostino
6 Nov 2025 Crescita e Valorizzazione
Il People Forum a Cremona
Video Pillole

Gaudenzi “Atp Finals ancora in Italia e Torino ha dimostrato cosa sa fare”

TORINO (ITALPRESS) – “Il prossimo quinquennio è confermato in Italia, ovviamente Torino ha un enorme vantaggio perché ha dimostrato in questi cinque anni di dare un evento fantastico. Ci sono altre opportunità che valuteremo e poi prenderemo le decisioni del caso”. Così il presidente dell’Atp, Andrea Gaudenzi, ha risposto sulla possibilità di confermare a Torino il prossimo quinquennio delle Nitto Atp Finals, a maergine del sorteggio dei gironi ospitato dal grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. “L’experience dei fan e degli appassionati è sicuramente molto importante, ma anche tutto quello che è l’organizzazione dell’evento, l’atmosfera durante le partite nello stadio e questo si riflette anche attraverso i media – ha aggiunto Gaudenzi – Il calore e l’atmosfera sono sicuramente un elemento molto importante per il successo di queste edizioni, quindi continuiamo così”.

xn3/ari/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...