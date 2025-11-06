Ultime News

Imprese, Lamelas Godinez (FiberCop): “Reskilling per 18mila nostre persone”

(Adnkronos) – “Oltre a un cambiamento tecnologico, stiamo mettendo in campo, un cambiamento di competenze che tocca le nostre 18mila persone con un’alfabetizzazione sull’Artificial intelligence, mettendo in campo un reskilling massiccio”. Lo ha detto Maria Lamelas Godinez, chief human resources officer, FiberCop, alla conferenza ‘Europa e industria unite per la competitività’, organizzata da Sdgs Leaders a Roma. Un appuntamento che ha riunito le principali imprese italiane e i rappresentanti per presentare la ‘Dichiarazione Competitività 2026’, un documento che traduce in azione le linee indicate dal Rapporto Draghi sulla necessità di rilanciare la competitività dell’Europa. 

“Stiamo mettendo in atto un grandissimo change management – ha spiegato Lamelas Godinez – diffondendo la cultura dell’imparare a non avere paura di cambiare di pari passo alla transizione tecnologica Quest’anno il reskilling ha toccato 1500 persone attraverso veri e propri cambi di lavoro e di funzione. Il che vuol dire che le nostre persone devono essere flessibili e pronte al cambiamento”. 

