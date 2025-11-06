Ultime News

6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
6 Nov 2025 Torna "ArteAssieme", visite
guidate a Sant'Agostino
6 Nov 2025 Crescita e Valorizzazione
Il People Forum a Cremona
Video Pillole

Industria, Orsini “In Europa abbiamo bisogno di azioni forti”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi oggi abbiamo bisogno di azioni, il vero problema è che i tempi dell’industria non sono sincroni con i tempi dell’Europa e il rischio che la deindustrializzazione europea per la competitività di altri continenti come la Cina e gli Stati Uniti sia molto forte”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del 7º Forum trilaterale tra Confindustria, BDI e MEDEF.

xc3/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...