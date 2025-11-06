Industria, Orsini “In Europa abbiamo bisogno di azioni forti”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi oggi abbiamo bisogno di azioni, il vero problema è che i tempi dell’industria non sono sincroni con i tempi dell’Europa e il rischio che la deindustrializzazione europea per la competitività di altri continenti come la Cina e gli Stati Uniti sia molto forte”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del 7º Forum trilaterale tra Confindustria, BDI e MEDEF.

