Malagò “Gip Milano? Fondazione Milano-Cortina ha sempre avuto natura privata”





VERONA (ITALPRESS) – “Sono presidente della Fondazione, ma al momento della candidatura sapevo che avevo oneri e onori di portare avanti questo percorso”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò in merito alla notizia secondo cui il gip di Milano ha chiesto alla Consulta di esprimersi sulla legittimità della legge ‘Salva Olimpiadi’ che nell’estate 2024, a indagine già avviata, ha definito la natura privata della stessa Fondazione. “Non ho mai pensato che avessimo una natura giuridica diversa, da subito l’avvocatura generale dello Stato aveva sostenuto la tesi che eravamo dei soggetti privati, l’impostazione del bilancio è sostenuto con ricavi privati, biglietteria, ticketing, merchandising. Massimo rispetto per la magistratura”, ha ribadito.

