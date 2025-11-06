Ultime News

6 Nov 2025 Sostenibilità: gli esempi
cremonesi a Ecomondo
6 Nov 2025 Incidente tra Soncino e Casaletto
di Sopra, grave un 25enne su moto
6 Nov 2025 Ritorno a Cremona per il prof Micocci
Guest star alla Festa del Torrone
6 Nov 2025 Scacco alla banda dei bancomat
Perquisizioni a Cremona e Foggia
6 Nov 2025 Mercato del lavoro tra luci
e ombre: cala l'occupazione
Manomettevano sportelli bancomat per rumare denaro, arrestati 3 uomini a Roma

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Gruppo di Frascati, su delega dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma, del dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, hanno arrestato 3 uomini, di nazionalità romena, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di accesso abusivo ai sistemi informatici e furto aggravato o tentato, compiuti presso vari sportelli bancomat, nella Capitale e su tutto il territorio nazionale con la tecnica conosciuta con gli pseudonimi di “Jackpotting” o “Cashout”

tvi/mca2
Fonte video: Carabinieri

© Riproduzione riservata
