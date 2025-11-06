Ultime News

6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle bodycam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
Milano, 12enne investito da furgone: è gravissimo

(Adnkronos) – Un bambino di circa 12 anni è stato investito da un furgone questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Milano, all’angolo tra via Verro e via Antonini, nel quartiere Vigentino. La vittima era incosciente al momento dell’arrivo del 118, che lo ha trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell’incidente sono presenti i genitori e la polizia locale di Milano. 

