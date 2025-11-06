Ultime News

6 Nov 2025 Rifiuti smaltiti come fertilizzanti
Denunciata impresa bresciana
6 Nov 2025 Aperto per musica, la collezione
di strumenti fra incontri e concerti
6 Nov 2025 Nel podcast di “24minuti” si
parla di intelligenza artificiale
6 Nov 2025 Partiti Open day e
micro stage a Cr.Forma
6 Nov 2025 Omaggio a Ugo Tognazzi in sala
Alabardieri per i 50 anni di Amici Miei
Video Pillole

Milano-Cortina, Polizia simula attentato terroristico per esercitazione

MILANO (ITALPRESS) – In vista dell’imminente inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, i Reparti Speciali della Polizia di Stato hanno svolto attività esercitativa- addestrativa, a Milano, presso lo stadio di calcio “Giuseppe Meazza”, e a Roma negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. In particolare a Milano, l’esercitazione ha simulato un attacco terroristico durante una visita guidata di turisti all’interno del museo storico del San Siro Stadium. Nella simulazione alcuni terroristi hanno fatto irruzione e si sono barricati all’interno dello stadio Meazza.

tvi/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...