Ultime News

6 Nov 2025 Crescita e Valorizzazione
Il People Forum a Cremona
6 Nov 2025 Via Buoso, cantiere mal gestito
L'affondo di Novità a Cremona
6 Nov 2025 Urban Data: più visitatori in centro
Ma nel pomeriggio la città si svuota
6 Nov 2025 Furti con esplosivo, scacco a banda
criminale: 6 arresti e un ricercato
6 Nov 2025 Rifiuti smaltiti come fertilizzanti
Denunciata impresa bresciana
Nazionali

Musetti-Muller, l’azzurro in campo ad Atene – Diretta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo ad Atene. Oggi, giovedì 6 novembre, il tennista azzurro affronta il francese Alexandre Muller, numero 43 del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 250 greco. Musetti è reduce dalla vittoria in rimonta contro lo svizzero Stan Wawrinka, battuto in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4. 

 

In caso di passaggio del turno, in semifinale Musetti affronterà lo statunitense Sebastian Korda. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...