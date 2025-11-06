L’intelligenza artificiale, l’impatto sull’uomo, sulla società, nella vita quotidiana. Successi e potenzialità, ma anche i possibili rischi. E’ il tema, più che mai attuale, del podcast di “24minuti”, lo spazio di approfondimento di CR1. Il titolo della puntata è “Il futuro dell’intelligenza artificiale”. Ospite di Simone Bacchetta il matematico di fama mondiale Alfio Quarteroni, autore del libro “L’intelligenza creata – L’AI e il nostro futuro”.

(qui il link della puntata: https://open.spotify.com/episode/7biDHiR2q6ppYu4H97NUmI?si=_k-p23SlTvS5M8ZA4glKOw

L’obiettivo di Quarteroni è sfatare miti e preconcetti, spiegando una rivoluzione tecnologica dall’enorme potenziale, i successi già raggiunti, le speranze che alimenta, ma anche i rischi che presenta, non solo per gli individui, ma per la società nel suo complesso.

CLICCA QUI TUTTE LE PUNTATE DEL PODCAST DI “24MINUTI

© Riproduzione riservata