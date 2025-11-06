Ultime News

Nazionali

Palazzo Chigi: “Operai al lavoro senza casco? Immobile via dell’Impresa non nostro”

(Adnkronos) – “I lavori di ristrutturazione dell’edificio di via dell’Impresa a Roma, ritratti nelle immagini fotografiche, non sono stati appaltati dalla Presidenza e non riguardano le porzioni dell’edificio che sono locate alla stessa”. Così in una nota la presidenza del Consiglio dei ministri, in merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano ‘La Repubblica”, dal titolo ‘Gli operai al lavoro senza casco sui ponteggi di Palazzo Chigi’. 

“Come è noto, infatti, l’immobile non è di proprietà della Presidenza del Consiglio ma di un soggetto privato e i lavori documentati dall’articolo interessano le porzioni dell’edificio che la proprietà ha affittato ad altri soggetti privati per fini commerciali”, viene sottolineato. 

“Pur non avendo alcuna responsabilità”, la presidenza del Consiglio “ha provveduto a segnalare tempestivamente alla proprietà dell’immobile – Coima Sgr – la necessità di rispettare rigorosamente le norme sulla sicurezza sul lavoro. Tale segnalazione è stata, inoltre, inviata alle autorità competenti” puntualizza Palazzo Chigi. “Dispiace constatare, ancora una volta, la decisione di alcuni organi di informazione di pubblicare notizie senza fondamento e che accusano il Governo di gravi violazioni di legge”, conclude la nota. 

