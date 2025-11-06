Ultime News

6 Nov 2025 Morte Sarcone: imputazione coatta
per l'automobilista che lo investì
6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle dash cam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
Video Pillole

Poste Italiane, al via in Sicilia il servizio “Passaporti a sportello”

TRAPANI (ITALPRESS) – Parte in Sicilia, dal trapanese, il servizio di Poste Italiane di richiesta passaporti a sportello. Sono 18 i primi uffici abilitati dalla questura di Trapani alla lavorazione delle pratiche di rilascio o rinnovo del documento per residenti e domiciliati. Tra le sedi disponibili anche Salemi, dove è stato presentato l’avvio del progetto Polis, alla presenza del sindaco, Vito Scalisi, e di Fabio Piazza, Direttore filiale di Trapani di Poste italiane.
f46/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...