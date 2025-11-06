Poste Italiane, al via in Sicilia il servizio “Passaporti a sportello”





TRAPANI (ITALPRESS) – Parte in Sicilia, dal trapanese, il servizio di Poste Italiane di richiesta passaporti a sportello. Sono 18 i primi uffici abilitati dalla questura di Trapani alla lavorazione delle pratiche di rilascio o rinnovo del documento per residenti e domiciliati. Tra le sedi disponibili anche Salemi, dove è stato presentato l’avvio del progetto Polis, alla presenza del sindaco, Vito Scalisi, e di Fabio Piazza, Direttore filiale di Trapani di Poste italiane.

