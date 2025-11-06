Ultime News

6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
6 Nov 2025 Nuovi Angeli - Nuove Carte di Galliani
in mostra alla Mangano galleria d'arte
6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
Princi “Con il pacchetto di allargamento Europa più forte e competitiva”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il pacchetto di allargamento è una grande risposta che vuole un’Europa più forte e competitiva”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Forza Italia Giusi Princi, riguardo il nuovo pacchetto di allargamento presentato dalla commissaria Ue per l’Allargamento Marta Kos. Le candidature riguardano dieci paesi con la status di candidati per entrare all’interno dell’Unione europea. Tra questi, quelli nella posizione migliore – stando al report di palazzo Berlaymont – sono Montenegro e Albania. “Si implementano i valori dello Stato di Diritto e della democrazia poiché questo è un pacchetto fondato sul merito. Alcuni dei paesi candidati hanno raggiunto gli obiettivi richiesti in materia di diritti umani, democrazia, ambiente e politica estera – conclude Princi -. In un momento geopolitico così particolare, con molta incertezza e tanto disorientamento a livello internazionale, è necessario che l’Europa dia una risposta basata su coesione e democrazia”

