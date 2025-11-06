Ultime News

6 Nov 2025 Crescita e Valorizzazione
Il People Forum a Cremona
6 Nov 2025 Via Buoso, cantiere mal gestito
L'affondo di Novità a Cremona
6 Nov 2025 Urban Data: più visitatori in centro
Ma nel pomeriggio la città si svuota
6 Nov 2025 Furti con esplosivo, scacco a banda
criminale: 6 arresti e un ricercato
6 Nov 2025 Rifiuti smaltiti come fertilizzanti
Denunciata impresa bresciana
Rauti “Rafforzare il pilastro europeo della difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa ha bisogno di rafforzare la sua difesa, come pilastro complementare a quello della Nato. Questo ci può dare un’architettura solida”. Lo dice il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.
“Non possiamo pensare di non contribuire alla nostra difesa e sicurezza, e non possiamo neanche pensare di potere rimanere sempre sotto l’ombrello degli Stati Uniti – prosegue -. Per questo va rafforzato il pilastro europeo, non soltanto con spese, ma soprattutto con investimenti”.

