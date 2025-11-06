Come annunciato l’autunno scorso, lo chef Giuseppe Micocci, storico docente di cucina dell’istituto “L. Einaudi“, oggi insegnante in quel di Palagianello, in provincia di Taranto, sarà l’ospite d’onore, la guest star, dello show cooking, che verrà presentato il prossimo 15 Novembre, dalle ore 10 alle 11, al PalaTorrone, in piazza Roma.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Alimentare Dolciaria Rivoltini S. p. a. e la pasticceria Biancaneve, gestita da Emanuela Arcari, ex studentessa del corso serale con indirizzo alberghiero.

La dimostrazione culinaria fonderà le due anime di Micocci, pugliese di nascita, cremonese d’adozione. Giuseppe non vede l’ora di preparare per il pubblico i suoi pasticciotti salentini con il torrone della città del Torrazzo, messo a disposizione dagli amici Massimo e Cristiano (Rivo) Rivoltini.

Micocci non sta nella pelle: “È sempre bello rivedere Cremona, riabbracciare amici, colleghi ed alunni. Lo è ancora di più, grazie all’opportunità di realizzare un dolce a metà strada tra il gusto padano e quello della mia amata Puglia. Non vi deluderò. È una promessa. A prestissimo”.

