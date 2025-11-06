Ultime News

6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
6 Nov 2025 Nuovi Angeli - Nuove Carte di Galliani
in mostra alla Mangano galleria d'arte
6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
Nazionali

Salute, Barachini: “Docufilm avvicina persone a comprendere malattie a volte invisibili”

(Adnkronos) – “Raccontare le storie di chi soffre di una malattia cronica o di una malattia rara è un modo per avvicinare le persone alla comprensione di una malattia che a volte è invisibile”. Sono le parole del senatore Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presentazione di ‘Il mio nuovo mondo’, docufilm che racconta la vita di 3 persone che vivono con malattie croniche e rare. 

Rendere visibile queste patologie “significa accendere una luce su queste realtà che sono molto difficili, anche per chi sta vicino ai malati – aggiunge Barachini – E’ importante che questo documentario porti nelle case degli italiani, grazie anche alla programmazione televisiva, una storia che deve sviluppare una vicinanza alle storie delle malattie rare, ma anche della ricerca farmaceutica, un’attenzione del Governo, delle istituzioni, del Parlamento a queste tematiche”. 

