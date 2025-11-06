Ultime News

6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
6 Nov 2025 Nuovi Angeli - Nuove Carte di Galliani
in mostra alla Mangano galleria d'arte
6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
Nazionali

Salute, Innocenti (Chiesi): “‘Il mio nuovo mondo mette’ al centro le persone”

(Adnkronos) – “Questa iniziativa ha un significato importante. Come azienda, al centro mettiamo il valore condiviso”. Nel docufilm “ci sono le persone, i pazienti, il pianeta, l’ambiente. Riuscire a promuovere un’iniziativa che non veda semplicemente il paziente, ma veda la persona al centro”, significa “non solo offrirgli soluzioni terapeutiche innovative, ma anche tutta una rete di sostegno che possa aiutarlo a migliorare la qualità della vita. Penso che questo sia il modo nuovo di affrontare oggi il percorso dei pazienti che devono” scontrarsi “con delle sfide molto importanti, delle patologie molto serie”. Così Raffaello Innocenti, Ceo & managing director di Chiesi Italia, intervenendo alla presentazione di ‘Il mio nuovo mondo’, film realizzato con il contributo della farmaceutica, che racconta in 6 capitoli la storia di 3 persone, e dei loro familiari, che vivono con malattie croniche e rare. 

