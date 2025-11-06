Scacco alla banda dei bancomat
Perquisizioni a Cremona e Foggia
E’ in corso dalle prime ore di oggi, nelle province di Cremona e Foggia, un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona, supportati dai militari delle due province e da 4 unità cinofile dei Carabinieri per la ricerca di armi ed esplosivi.
Si tratta di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, tutte pregiudicate o con precedenti di polizia a carico, ritenute responsabili di associazione per delinquere, tentato furto aggravato, detenzione di materiale esplodente e ricettazione.
Il gruppo era dedito a reati quali colpi presso sportelli bancomat, anche con l’utilizzo di esplosivo, e furti nelle aziende. Numerose le perquisizioni domiciliari effettuate.
Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti nelle prossime ore.