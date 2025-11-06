Ultime News

6 Nov 2025 Sostenibilità: gli esempi
cremonesi a Ecomondo
6 Nov 2025 Incidente tra Soncino e Casaletto
di Sopra, grave un 25enne su moto
6 Nov 2025 Ritorno a Cremona per il prof Micocci
Guest star alla Festa del Torrone
6 Nov 2025 Scacco alla banda dei bancomat
Perquisizioni a Cremona e Foggia
6 Nov 2025 Mercato del lavoro tra luci
e ombre: cala l'occupazione
Sequestrato un mercato ortofrutticolo abusivo a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno individuato un mercato ortofrutticolo risultato essere totalmente abusivo. Nello specifico, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, con il supporto degli altri Reparti del Gruppo Palermo, hanno individuato un mercato di frutta e verdura che operava su un’area di circa 1000 m2 situato nel quartiere Zisa di Palermo. Gli opportuni approfondimenti esperiti in loco permettevano di appurare la totale assenza di autorizzazione all’esercizio di attività commerciale su area pubblica. Il titolare del mercato, nei confronti del quale i finanzieri hanno proceduto con le contestazioni di natura fiscale, è stato inoltre denunciato alla locale Procura della Repubblica e sottoposto a sanzioni pecuniarie per 2.500 euro

