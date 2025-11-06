E’ in corso, e proseguirà a Rimini fino a venerdì 7 novembre, la 28esima edizione di Ecomondo. L’evento, al quale partecipano anche alcune realtà cremonesi e punto di riferimento in Europa e nell’area del Mediterraneo per la green, blue e circular economy, conferma il suo ruolo di piattaforma internazionale di ricerca e innovazione, riunendo istituzioni, imprese e mondo scientifico per discutere sfide e opportunità legate alla politica ambientale e alla transizione verso un’economia circolare.

Nel servizio le interviste a Michele Marchetti – Vogrlsan, Bruno Biazzi – Ecomembrane, Andrea Stroppi – Corradi e Ghisolfi, Alberto Maggi – Multitrax.

