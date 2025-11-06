Ultime News

6 Nov 2025 Crescita e Valorizzazione
Il People Forum a Cremona
6 Nov 2025 Via Buoso, cantiere mal gestito
L'affondo di Novità a Cremona
6 Nov 2025 Urban Data: più visitatori in centro
Ma nel pomeriggio la città si svuota
6 Nov 2025 Furti con esplosivo, scacco a banda
criminale: 6 arresti e un ricercato
6 Nov 2025 Rifiuti smaltiti come fertilizzanti
Denunciata impresa bresciana
Nazionali

Sostenibilità, Vigilante (Gse): “Economia circolare realtà già operativa”

(Adnkronos) – “L’economia circolare non è solo uno slogan, ma una realtà già operativa in diversi settori”. Lo ha dichiarato Vinicio Vigilante, amministratore delegato del Gse, intervenendo a Ecomondo 2025.  

“Abbiamo esempi concreti – ha spiegato – come il biometano e la gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita, dove la normativa facilita gli investimenti e la creazione di una filiera. Siamo a buon punto e i prossimi passi riguarderanno anche il nuovo meccanismo dei certificati bianchi, che premierà le logiche dell’economia circolare”. 

Vigilante ha poi sottolineato il ruolo dei cittadini nella transizione energetica: “La transizione riguarda tutti, non solo le imprese. Serve più consapevolezza, ma il Gse sta lavorando per diffondere conoscenza e mostrare le opportunità di investimento sostenibile, che permettono di ridurre la bolletta e allo stesso tempo tutelare l’ambiente”. 

