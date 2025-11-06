Ultime News

6 Nov 2025 Morte Sarcone: imputazione coatta
per l'automobilista che lo investì
6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle dash cam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
Video Pillole

Startup e imprese innovative della Sicilia a SMAU Milano

MILANO (ITALPRESS) – Venti aziende siciliane, fra Startup e PMI innovative, hanno partecipato a SMAU, appuntamento di riferimento sull’innovazione dove domanda e offerta di tecnologie e servizi avanzati s’incontrano. Il salone si è tenuto a Milano. Le imprese hanno partecipato grazie all’iniziativa del Dipartimento delle Attività Produttive di Regione Siciliana e sono state selezionate tramite un avviso pubblico.
f03/mgg/red

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...