Ultime News

6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle bodycam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
Video Pillole

Tg Economia – 6/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, 2.9 miliardi per promuovere progetti a zero emissioni
– Autunno d’oro per il turismo in Italia
– Nasce il Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi
– Controlli fiscali sui social, dibattito aperto
sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...