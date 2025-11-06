Ultime News

6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
6 Nov 2025 Nuovi Angeli - Nuove Carte di Galliani
in mostra alla Mangano galleria d'arte
6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
Tg Lavoro & Welfare – 6/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La crescita è ancora lenta
– Occupazione record, ma cresce la cassa integrazione
– “Prendersi cura di chi cura”, da Fondazione Cariplo sostegno al Terzo Settore
– Dalla Fillea Cgil una giornata per le vittime del dovere
