Tg News – 6/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Raid di Israele contro Hezbollah nel sud del Libano

– Ucraina, colpita importante raffineria russa a Volgograd

– Botte a 21 pazienti in centro disabili, 21 indagati a Cuneo

– Scontro bus-auto nel Torinese, un morto e 20 contusi

– Anziano ucciso da furgone a Milano, preso pirata strada

– La Procura Generale rinuncia all’Appello contro Turetta

– Giorgetti: “La rottamazione è l’ultima, aiuta chi non ce le fa”

– Firmato contratto scuola, Anief vede segnale positivo e auspica nuove risorse

– Previsioni 3B Meteo 7 Novembre

/gtr

