Tg News – 6/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Raid di Israele contro Hezbollah nel sud del Libano
– Ucraina, colpita importante raffineria russa a Volgograd
– Botte a 21 pazienti in centro disabili, 21 indagati a Cuneo
– Scontro bus-auto nel Torinese, un morto e 20 contusi
– Anziano ucciso da furgone a Milano, preso pirata strada
– La Procura Generale rinuncia all’Appello contro Turetta
– Giorgetti: “La rottamazione è l’ultima, aiuta chi non ce le fa”
– Firmato contratto scuola, Anief vede segnale positivo e auspica nuove risorse
– Previsioni 3B Meteo 7 Novembre
