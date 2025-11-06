Ultime News

6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle bodycam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
Video Pillole

Tg Sport – 6/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter soffre più del previsto, ma batte il Kairat
– Atalanta da favola a Marsiglia, decide Samardzic
– De Rossi al Genoa, nuova era sulla panchina del Grifone
– Formula Uno in Brasile, Vasseur: “Carichi e positivi”
– Sorteggiati i gironi delle Atp Finals, Sinner con Zverev e Shelton
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...