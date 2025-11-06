Video Pillole
Tg Sport – 6/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter soffre più del previsto, ma batte il Kairat
– Atalanta da favola a Marsiglia, decide Samardzic
– De Rossi al Genoa, nuova era sulla panchina del Grifone
– Formula Uno in Brasile, Vasseur: “Carichi e positivi”
– Sorteggiati i gironi delle Atp Finals, Sinner con Zverev e Shelton
