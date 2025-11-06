Ultime News

6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
6 Nov 2025 Nuovi Angeli - Nuove Carte di Galliani
in mostra alla Mangano galleria d'arte
6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
Ue, Urso “Grazie all’Italia realizzate modifiche importanti del patto clima”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo importante, protagonista dell’Italia ha consentito di realizzare modifiche importanti e significative nel patto clima con l’introduzione del concetto fondamentale della neutralità tecnologica, della flessibilità e quindi della revisione biennale e il riconoscimento, finalmente pieno, del biocarburante”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del 7º Forum Trilaterale tra Confindustria, BDI e MEDEF. “Nei prossimi giorni giungono a compimento altri dossier che l’Italia ha fortemente reclamato in questi mesi, la revisione del regolamento sulle Co2, cioè sulle auto e veicoli leggeri che noi speriamo siano estensibili anche i veicoli pesanti – ha aggiunto URSO -, fondamentale per salvare l’industria dell’auto europea, la revisione del Cbam, con decisioni che riguardano anche i rottami ferrosi, anch’esse importanti per l’industria siderurgica italiana, così come per le altre industrie energivore come la chimica, il cemento, la carta, il vetro, la ceramica e anche il nuovo pacchetto sulle materie prime critiche per garantire all’Europa l’approvvigionamento necessario alle nostre catene”.

