“Da qualche anno questo dato si consolida”: commenta così Fabio Bergamaschi, sindaco di Crema, i dati relativi al tenore di vita in provincia di Cremona contenuti nella ricerca Cremona allo Specchio. Secondo le rilevazioni, con poco più di 30mila euro annui, Crema è il comune in cui si registra il reddito medio più alto (clicca qui per scoprire tutti i dati comune per comune).

“Questo penso sia un po’ l’immagine della nostra comunità, che è una comunità operosa, una comunità che intraprende, una comunità che è capace di creare ricchezza. Ovviamente anche la geografia aiuta perché siamo prossimi a dei poli di sviluppo, a partire dalla metropoli milanese, ma anche la bergamasca, il bresciano, quindi diciamo che c’è un contesto di riferimento tradizionale che porta a godere del privilegio geografico, ma che nulla sarebbe se non ci fosse poi l’intraprendenza delle persone”.

E ancora: “Questo è molto importante perché ovviamente la ricchezza più è diffusa, più genera benessere per tutti, anche per le persone che non ne beneficiano direttamente, ma indirettamente col servizio di welfare, anche a livello comunale, anche grazie a questa capacità di produrre ricchezza”.

