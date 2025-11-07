Ultime News

7 Nov 2025 Incontri organistici: tutti gli
appuntamenti in programma
7 Nov 2025 Nasce Pasolini Festival: eventi
per tre giorni e anche un processo
7 Nov 2025 Polizia provinciale, controlli
su strada: due sanzioni a stranieri
7 Nov 2025 Cisl: "Bene rinnovo contratto scuola
Ora subito il triennio '25-'27"
7 Nov 2025 Plateatico negato al bar Giusy
Zanacchi: "Si torna a pre-Covid"
Video Pillole

Agricoltura, il futuro del settore passa dai giovani e dall’innovazione

NAPOLI (ITALPRESS) – Un’imprenditoria giovanile dinamica, orientata alle competenze, alla dimensione globale e alla collaborazione con le filiere. E’ la fotografia emersa al Convegno Quadri dei Giovani di Confagricoltura-ANGA a Napoli, dove per tre giorni oltre un centinaio di agricoltori under 40 si sono riuniti per un confronto ad ampio raggio sui temi di attualità.
f08/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...