Torna a risalire il numero delle prime immatricolazioni in provincia di Cremona (qui i dati comune per comune) che con 8.425 auto nuove supera il valore del 2023, quando le prime immatricolazioni sono state 8.018 e ancor più il 2022 quando le auto nuove in provincia furono solo 7.017. I dati diffusi dall’ACI evidenziano, tuttavia, come nel 2024 si rimane lontani dai valori pre-pandemia, poiché nel 2019 le prime immatricolazioni furono 11.543 e, nonostante la ripresa dell’ultimo biennio, le auto nuove nell’anno sono 3mila in meno, pari al -27%.

Peraltro il calo delle immatricolazioni si registra già nel 2020, con 8.163 auto nuove e dopo la ripresa del 2021, con 8.500 immatricolazioni, i valori sono stati altalenati ma mai comunque oltre quella soglia. Del resto quanto accade in Provincia non è troppo dissimile dalla tendenza generale e, per il mercato dell’automobile, il 2022 è stato un altro anno difficile, con 1,3 milioni di auto immatricolate, il 9,7% in meno rispetto al 2021. Numeri, anche in questo caso, lontanissimi da quelli del 2019, quando si contarono 1,9 milioni si auto nuove, con una flessione del 31,1%, quasi un terzo in meno rispetto al dato pre- pandemia.

Nel 2024 il parco veicolare circolante in provincia di Cremona, nel complesso, conta quasi 305mila veicoli (304.365) dei quali, oltre alle 232.982 autovetture, si contano, tra le tipologie più diffuse, 38.504 motocicli e 24.149 autocarri per il trasporto merci.

Considerando la popolazione residente in età di guida, ossia tra i 18 e i 90 anni, ben 297.879 persone, non siamo troppo lontani dal rapporto di una autovettura per ogni residente. Peraltro, negli ultimi cinque anni il parco veicolare in Provincia si è arricchito di oltre 14mila veicoli con un incremento del +4,8%, e, tra questi, aumentano sono tutte le principali tipologie: le autovetture +8.514 (+3,8%), i motocicli (+3.506, +10%), gli autocarri per il trasporto merci (+ 1.501, pari al +6,6%).

Nel 2024 le 8.425 nuove autovetture hanno trovato casa nei comuni cremonesi in modo piuttosto disomogeneo, in rapporto alla popolazione residente, anche se sull’analisi dei dati comunali, tuttavia, può incidere la localizzazione di centri di autonoleggio o grandi concessionarie, che può falsare il dato, generalmente riferito agli acquisti di privati.

Se, nella media provinciale, ci sono state 23,8 prime immatricolazioni per ogni 1.000 abitanti, una decina di comuni supera questa soglia delle 25 prime immatricolazioni nell’anno. Tra questi gli indici maggiori si registrano a Vaiano Cremasco (63,5 prime immatricolazioni per ogni 1.000 abitanti), Cremona (42,1), Bagnolo Cremasco (36,8), Persico Dosimo (26,9), Malagnino (26,8), Cremosano (26,7), Spino d’Adda (26) e, oltre la soglia delle 25 nuove auto per ogni 1.000 abitanti anche Palazzo Pignano, Castelverde e Spinadesco (25,1).

Per contro un’altra decina di comuni registra meno di 12 prime immatricolazioni per ogni 1.000 abitanti nel corso del 2024, un valore che è meno della metà della media provinciale. Tra questi molti piccoli centri, ma non solo. L’indice più basso di auto nuove si registra a Tornata (4,9 ogni 1.000 abitanti), ma valori decisamente bassi si rilevano anche a Casaletto di Sopra (5,9), Torricella del Pizzo (6,9), Scandolara Ripa d’Oglio, con 7,9 auto nuove per ogni 1.000 abitanti. Valori comunque inferiori alla metà della media provinciale si registrano anche a Calvatone (10,4), Cella Dati, Derovere, Piadena Drizzona e Cingia de’ Botti, entrambi con 11,5 prime immatricolazioni per ogni 1.000 abitanti.

In una dozzina di comuni, ovviamente quelli più popolosi si superano le 100 prime immatricolazioni nell’anno, con in testa Cremona (2.991), che precede Crema (664), Vaiano Cremasco (224), Casalmaggiore (221) e, sempre oltre le 100 auto nuove nell’anno anche Bagnolo Cremasco (184), Pandino, Spino d’Adda, Rivolta d’Adda, Castelleone, Castelverde, Soresina, Offanengo e Soncino (108 auto nuove per ogni 1.000 abitanti).

Si contano, invece, sulle dita di una mano le prime immatricolazioni di autovetture in alcuni piccolissimi centri con 5 nuove autovetture a Cella Dati, Cumignano sul Naviglio e Voltido; 4 a Scandolara Ripa d’Oglio e Torricella del Pizzo; 3 a Casaletto di Sopra e Derovere e solo 2 prime immatricolazioni a Tornata. Numeri da decifrare. Anche se, tornando ai dati generali, non c’è dubbio che nel Belpaese la dinamica del mercato dell’automobile racconta e sottende l’andamento generale, una sorta di termometro dell’andamento del Paese che ne certifica le preoccupazioni e le difficoltà. Per ricordare un dato basta considerare che nel 2024, in Italia, le prime immatricolazioni di autovetture sono state 1.558.704 a fronte delle 1.916.320 unità registrate nel 2019, pari al -18,6%. E, come abbiamo osservato, anche a Cremona non siamo ancora tornati ai livelli di prima della pandemia.

Elio Montanari

