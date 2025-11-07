Ultime News

Dalla Libia al porto di Pozzallo con 72 migranti a bordo, arrestati 3 scafisti

(Adnkronos) – La Polizia di Stato di Ragusa e la Guardia di Finanza hanno fermato tre egiziani per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lunedì scorso, al porto di Pozzallo, è arrivata una imbarcazione con a bordo 72 migranti bengalesi, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto dopo essersi arenata nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo. 

Grazie all’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, è stato possibile ricostruire le fasi del viaggio dell’imbarcazione, proveniente dalla Libia, e individuare i tre scafisti poi arrestati. 

