Engel & Völkers, apertura ai Parioli di Roma e campagna Lifestyle con Terzini
ROMA (ITALPRESS) – Engel & Völkers cresce in Italia e si racconta con un linguaggio nuovo, nato dall’incontro con Pietro Terzini, artista tra i più rappresentativi della scena contemporanea. L’apertura del nuovo shop Parioli-Pinciano a Roma, con nove iconiche vetrine di prestigio su strada, diventa così simbolo di un’espansione che parla di radicamento, esperienza e dialogo con la città.
(in collaborazione con Engel & Völkers)
