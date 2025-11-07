Ultime News

Furto a casa di Alessandro Bastoni durante Inter-Kairat

(Adnkronos) – Furto in casa di Alessandro Bastoni mercoledì sera, mentre il difensore dell’Inter era impegnato a San Siro nella sfida contro il Kairat. 

Almeno quattro i ladri entrati nell’abitazione, vuota in quel momento, di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. Sono bastati pochi minuti per svaligiarla di oggetti di valore, tra cui due orologi Rolex, e darsi alla fuga. 

Sono in corso le indagini, affidate ai carabinieri del comando provinciale di Bergamo, per risalire agli autori del furto. 

