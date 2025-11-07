Galvagno “Crisi della maggioranza? Conti in ordine e il rating è migliore”





PALERMO (ITALPRESS) – “Crisi maggioranza? Ieri abbiamo ricevuto la legge di stabilità. Sinceramente non ricordo, a meno che non mi smentiate, però numeri alla mano, perché poi bisogna parlare con concretezza, non soltanto con degli articoli e delle dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, ma vorrei trovare lo storico di tre finanziarie votate consecutivamente senza esercizio provvisorio entro il 31/12. Se la crisi della maggioranza è portare i conti in ordine, dare alla Sicilia un rating sempre migliore a livello nazionale e internazionale, allora che ben vengano queste crisi di maggioranza”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, parlando con i giornalisti al termine della due giorni della Sessione Plenaria annuale dell’Assemblea Regionale e locale euromediterranea (ARLEM) che è stata ospitata per la prima volta a Palermo, nella sede dell’ARS, a Palazzo Reale. xd6/vbo/mca1

