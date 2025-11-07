Ultime News

7 Nov 2025 Operatalk, al Ponchielli
si parla del Nabucco
7 Nov 2025 Cremo, con il Pisa i punti
in palio sono pesantissimi
7 Nov 2025 Il Monteverdi Festival
premiato con il Mercurio Alato 2025
7 Nov 2025 leAcque a Ecomondo: la rete dei
gestori idrici si presenta a Rimini
7 Nov 2025 Cioccolatini della Ricerca:
a Cremona l'iniziativa AIRC
Gruppo CAP sempre più holding della sostenibilità, le novità a Ecomondo

RIMINI (ITALPRESS) – Dal recupero delle risorse da fanghi e rifiuti organici al riuso delle acque depurate per l’agricoltura; dalla digitalizzazione dei sistemi idrici alla tutela del suolo come misura di adattamento climatico: alla 28^ edizione di Ecomondo, fiera di riferimento per la transizione ecologica, Gruppo CAP ha condiviso i principali risultati di un percorso di trasformazione intrapreso ormai da diversi anni dall’azienda lombarda, che si sta affermando sempre di più come holding della sostenibilità.
