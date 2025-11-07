Ultime News

Video Pillole

La produzione delle Maserati GranTurismo e GranCabrio torna a Modena

MODENA (ITALPRESS) – Maserati scrive un nuovo capitolo della sua storia centenaria con il ritorno della produzione della gamma GranTurismo e GranCabrio nello stabilimento di Modena. I due modelli fanno così rientro nel luogo di nascita delle precedenti generazioni e confermano la continuità di un sapere industriale e artigianale unico al mondo. Con questa operazione Maserati vuole ribadire l’impegno per la Motor Valley italiana e per la città di Modena, che resta il cuore pulsante del Brand. E per l’occasione la casa automobilistica del Tridente ha previsto un calendario di eventi, dal 5 al 9 novembre, in partnership con Sonus faber. Una partnership che celebra una dedizione comune all’eccellenza acustica, dove l’arte del suono incontra l’anima di Maserati. Il programma riunisce dipendenti, clienti, istituzioni e città, e include l’anteprima mondiale di due modelli One-Off, insieme a un pacchetto di personalizzazione Fuoriserie. Il tutto racchiuso nel concept “Maserati Meccanica Lirica”, con l’incontro tra due pilastri della cultura di Modena: la musica lirica e la meccanica della Granturismo che dal 1947 con la A6 1500 è prodotta a Modena.
tvi/gtr

© Riproduzione riservata
