Milano-Cortina, Malagò “Su atti a Consulta totale fiducia in tutti i soggetti”

MILANO (ITALPRESS) – “Preoccupato per il ricorso alla Consulta in merito alla natura giuridica di Fondazione Milano Cortina? Se dicessi che mi preoccupa, tante persone che lavorano con me in Fondazione sarebbero più preoccupate o preoccupate in assoluto. Se dicessi che non mi preoccupa, non sarei una persona responsabile, coscienziosa. Sostengo ciò che può sembrare un’ovvietà, ma è la verità. Totale fiducia in tutti i soggetti. Sia quelli che devono fare delle valutazioni, sia quelli che lo dovranno fare in futuro. Parliamo di organismi con storia, prestigio e credibilità. Questo discorso è cominciato con queste premesse, non è mai cambiato”. Così il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”, commentando la notizia secondo cui il gip di Milano ha trasmesso alla Corte Costituzionale gli atti dell’inchiesta della Procura di Milano per turbativa d’asta e corruzione sugli appalti e le gare del settore digital della Fondazione Milano Cortina, chiedendo alla Consulta di esprimersi sulla legittimità della legge Salva Olimpiadi che nell’estate 2024 ha definito la natura privata di Fondazione Milano Cortina 2026.

xh7/gm/mca1