Ultime News

6 Nov 2025 Scommesse illegali durante i
Mondiali. Ex calciatore a processo
6 Nov 2025 PalaRadi ancora imbattuto
Vanoli supera Trento 92-83
6 Nov 2025 Morte Sarcone: il gip ordina
l'imputazione per l'investitore
6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
Nazionali

MotoGp, oggi prove libere e pre-qualifiche: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Il Motomondiale va di scena in Portogallo con il penultimo appuntamento dell’anno: oggi, venerdì 7 novembre, – in diretta tv e streaming – si corrono a Portimao le prove libere e le pre-qualifiche. Si riparte dal successo della Ducati Gresini di Alex Marquez in Malesia, con il secondo posto della KTM DI Pedro Acosta e il terzo della Honda di Joan Mir. 

 

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo sono in programma oggi, venerdì 7 novembre. La prima sessione di prove libere andrà in scena alle 11.40, mentre per le pre-qualifiche bisognerà aspettare le 15.55. 

 

 

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...