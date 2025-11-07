Rifiuti, Cescut (Btt): “Nostra tecnologia recupera valore prezioso da scarto automotive”

(Adnkronos) – “A differenza degli anni scorsi, quest’anno abbiamo affrontato il tema del rottame, perché un’indagine Ispra ci dice che da circa un milione di tonnellate di rottami d’auto noi riusciremo a recuperare circa una tonnellata d’oro”. A spiegarlo è Omar Antonio Cescut, amministratore delegato dell’Unità circular economy di Btt, all’edizione 2025 di Ecomondo a Rimini, la fiera dedicata alla sostenibilità e all’economia circolare.

Dati che portano con sé “un valore economico importante, pari a circa 100 milioni di euro recuperati dalla quantità di rottami che oggi l’Italia produce. La nostra tecnologia recupera il valore prezioso nello scarto dell’automotive – La transizione ecologica ed energetica sono una priorità per questo Paese soprattutto nel momento in cui queste permettono di recuperare e risparmiare i metalli preziosi e le materie prime che noi non abbiamo, non avendo miniere. La circolarità permette di innescare un circolo virtuoso per essere sempre più indipendenti e autonomi”.