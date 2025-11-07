Sarà come sempre nella Cattedrale di Cremona il cuore delle celebrazioni della solennità di sant’Omobono, il patrono della città e della diocesi di Cremona.

Le celebrazioni si apriranno ufficialmente mercoledì 12 novembre alle 18 con l’Eucaristia già della solennità. Giovedì 13 novembre, nella solennità del patrono, le Messe in Cattedrale saranno alle 8, alle 10.30 e alle 18.

Il solenne pontificale delle 10.30, presieduto dal vescovo Antonio Napolioni, sarà preceduto alle 10.15 in cripta dal tradizionale omaggio dei ceri da parte dell’Amministrazione comunale. Quindi durante la Messa si rinnoverà un altro gesto della tradizione: al momento della presentazione dei doni, insieme al pane e al vino, una rappresentanza dell’Associazione artigiani della provincia di Cremona consegnerà simbolicamente al vescovo alcune stoffe e un’offerta da destinare alla Caritas diocesana, in onore del sarto cremonese venerato come patrono.

Ad animare la liturgia delle 10.30 sarà il Coro della Cattedrale, diretto dal maestro don Graziano Ghisolfi; all’organo Mascioni il maestro Fausto Caporali. Il servizio liturgico sarà affidato agli studenti di Teologia del Seminario diocesano.

La celebrazione patronale presieduta dal vescovo sarà trasmessa, a partire dalle 10.10, in diretta televisiva su CR1 (canale 19) e sui canali web e social delle diocesi.

Sempre il 13 novembre il vescovo Napolioni presiederà alle 17 il canto dei Secondi Vespri.

Anche nei giorni della festa patronale la Cattedrale sarà aperta come consueto con orario continuato dalle 7.30 alle 19, con la possibilità per i fedeli di accedere alla cripta dove sono conservate le spoglie del santo, con l’afflusso dei pellegrini che sarà garantito dal servizio d’ordine dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Cremona.

© Riproduzione riservata