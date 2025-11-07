Ultime News

7 Nov 2025 Operatalk, al Ponchielli
si parla del Nabucco
7 Nov 2025 Cremo, con il Pisa i punti
in palio sono pesantissimi
7 Nov 2025 Il Monteverdi Festival
premiato con il Mercurio Alato 2025
7 Nov 2025 leAcque a Ecomondo: la rete dei
gestori idrici si presenta a Rimini
7 Nov 2025 Cioccolatini della Ricerca:
a Cremona l'iniziativa AIRC
Video Pillole

Sibeg, Busi “Rafforziamo l’impegno per la sostenibilità”

MILANO (ITALPRESS) – La quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità di Sibeg Coca-Cola è il diario di bordo di un’azienda sempre più radicata in Sicilia. La bussola resta puntata su un traguardo ambizioso: diventare la prima industria siciliana Net Zero (in Scope 1-2) entro il 2030 e Carbon Neutral (in Scope 3) entro il 2032, anche attraverso interventi di compensazione. E’ uno degli argomenti affrontati dall’amministratore delegato Luca Busi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

sat/gsl

