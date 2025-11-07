Ultime News

7 Nov 2025 Bidoni rifiuti per strada: dibattito
ma per ora nessuna alternativa
7 Nov 2025 Invalida vive al freddo con i suoi
cani: appello per trovarle una casa
7 Nov 2025 Sant’Omobono, il programma
delle celebrazioni in Cattedrale
7 Nov 2025 Incontri organistici: tutti gli
appuntamenti in programma
7 Nov 2025 Nasce Pasolini Festival: eventi
per tre giorni e anche un processo
Sinner ringrazia Torino con… un errore, ma poi rimedia

Jannik Sinner ringrazia Torino per le Atp Finals ma con un piccolo errore di battitura che non è passato inosservato. Il tennista italiano, numero 1 del mondo, dopo l’allenamento di oggi in vista delle Atp Finals insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz, ha incontrato i numerosi tifosi accorsi nel capoluogo piemontese per incontrarlo da vicino. 

Tra selfie, autografi e applausi, Sinner ha condiviso sui social un video del bagno di folla, scrivendo nella didascalia: “Grazie Tornio”, accompagnato da una bandiera italiana e da mani a forma di cuore.  

L’errore di battitura non è sfuggito agli utenti, anche alla luce delle recenti polemiche sulla sua ‘italianità’. Il tennista ha corretto il refuso pochi minuti dopo, sostituendo la scritta con “Grazie Torino”. Un piccolo scivolone social per il campione azzurro che continua la sua preparazione per il debutto alle Finals che inizieranno domenica 9 con l’ultimo atto in programma il 16. 

