Stadio Milano, Marotta “Spero possa essere pronto entro il 2030-31”





MILANO (ITALPRESS) – “Spero che questo nuovo stadio possa essere utilizzato nel corso di Euro2032, speriamo che tutto ciò possa avvenire perché siamo davanti a una burocrazia italiana tipicamente lenta, speriamo si possa arrivare a una conclusione entro il 2030/2031”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a margine del “Football Business Forum” all’Università Bocconi di Milano, organizzato da La Gazzetta della Sport e Sda Bocconi. “A quale stadio ci ispiriamo? Al momento non mi addentro in questo, siamo nella fase preliminare, sono certo che l’obiettivo di Inter e Milan sia quello di arrivare a rispecchiare gli standard di modernità e sicurezza, sono tanti i modelli di riferimento, la volontà dei club è quella di fare una cosa di eccellenza. Ottimista? Di natura lo sono, è un’opera storica che coinvolge l’Italia sportiva, è un’opera importantissima per gli investimenti, anche dal punto di vista del Governo il ministro Abodi ci accompagnerà nell’espletare il rispetto delle varie norme che contraddistinguono questo cammino”.

