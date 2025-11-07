Video Pillole
Tg Sport – 7/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Torna in campo la Nazionale, i 27 di Gattuso
– Roma solida e vincente a Glasgow, sorriso giallorosso in Europa
– Il Bologna in 10 pareggia col Brann, Fiorentina beffata nel recupero
– La Virtus perde ancora in Eurolega, non basta Niang
– Hamilton vuole il podio in Brasile “Facciamo progressi”
– Nasce la media partnership Fise-EQUtv, accordo fino al 2026
