7 Nov 2025 Plateatico negato al bar Giusy
Zanacchi: "Si torna a pre-Covid"
7 Nov 2025 Inseguimento e fuga notturna
per un 34enne con precedenti
7 Nov 2025 Banda degli esplosivi, l'ultimo
ricercato si presenta ai Carabinieri
7 Nov 2025 "Storia della destra nazionale"
Presentato il libro a Spazio Comune
7 Nov 2025 Cultura della sicurezza nello sport
Formazione sul safeguarding
Truffa a un’anziana in Costiera Amalfitana, due arresti

AMALFI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Maiori e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa su richiesta della Procura della Repubblica, dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di D.C. e P.D.V., indagati per una truffa aggravata commessa a Maiori, nel mese di luglio 2025, a danno di una signora anziana. Secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa del GIP, i due indagati avrebbero contattato la persona offesa sull’utenza telefonica fissa identificandosi come il nipote e chiedendo soldi in contanti per pagare una multa, precisando che un incaricato sarebbe venuto a prelevarli direttamente sotto l’abitazione. La vittima, indotta in errore, ha raccolto tutto il denaro ed è scesa in strada consegnava tutti i risparmi che custodiva in casa per un ammontare di 30.000 euro.

(Fonte video: Carabinieri Salerno)

