Furto nella villa nella bergamasca di Alessandro Bastoni, con una refurtiva pari a mezzo milione di euro (ed è solo la prima stima approssimativa). Il calciatore cremonese, originario di Casalmaggiore, 26 anni, interista, è stato derubato nel tardo pomeriggio di mercoledì mentre lui era a giocare in Champions League contro il Kairat. La banda, come si legge sul Corriere della Sera, era composta da almeno quattro persone: si sarebbero infilati in una grata dell’impianto di aerazione, sfondando una finestra del seminterrato.

L’allarme -inserito – è scattato ma i malviventi, con il tempo contato, hanno svaligiato cassetti e cassaforti. Senza dimenticare le borse griffatissime della moglie (Hermes e Chanel su tutte). Effettivamente nelle foto sui social della moglie Camilla si vedono accessori deluxe, che sono spariti nel furto. I malviventi hanno agito incappucciati.