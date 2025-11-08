Ultime News

8 Nov 2025 Certificazioni linguistiche
al Torriani, oggi la consegna
8 Nov 2025 Festa del torrone: il pomeriggio
tra attrazioni e show cooking
8 Nov 2025 Lavoro sicuro e caso
Al-Masri in "24 Minuti" su CR1
8 Nov 2025 Albanese irregolare pregiudicato
rientra in Italia: arrestato
8 Nov 2025 Mina volto della campagna
Sperlari: a lei il Torrone d'oro
Nazionali

Formula 1, Norris vince Sprint in Brasile davanti ad Antonelli. Quinto Leclerc

(Adnkronos) –
Lando Norris con la sua McLaren vince oggi, sabato 8 novembre, la gara Sprint del Gp del Brasile e allunga in classifica Piloti a +9 sul compagno di scuderia Oscar Piastri, uscito di scena al settimo giro, finendo a muro. Sul podio le due Mercedes, con l’ottima seconda piazza dell’italiano Kimi Antonelli e il terzo posto per George Russell.  

Subito dietro la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalla Ferrari di Charle Leclerc, l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’altra rossa di Lewis Hamilton settimo. A chiudere la top ten Gasly, Stroll e Hadjar.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...