Ultime News

8 Nov 2025 Mina volto della campagna
Sperlari: a lei il Torrone d'oro
8 Nov 2025 "Amici Miei" 50 anni dopo: aneddoti
e curiosità in mostra in Comune
8 Nov 2025 Gentili, emozione ad Antalya
recuperato l'argento rubato
8 Nov 2025 Festa del Torrone, Cremona
già invasa dai visitatori
8 Nov 2025 Standing ovation per
Galliano a STRADIVARIfestival
Nazionali

Groenlandia, italiano muore in incidente aereo a Nuuk

(Adnkronos) – Un cittadino italiano è rimasto vittima di un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, il 25 ottobre scorso, mentre era a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, informando che, allertata dalle autorità locali, l’ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario. 

Le autorità locali hanno individuato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del connazionale. L’ambasciata d’Italia a Copenaghen è in contatto con i familiari della vittima. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...