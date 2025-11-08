Malore improvviso per Branduardi, rinviato concerto a Roma

(Adnkronos) – Rinviato il concerto di Angelo Branduardi previsto per domani all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La decisione è stata presa a causa di un lieve malore che ha colpito l’artista. Il cantautore è stato ricoverato per sottoporsi ad accertamenti clinici e l’esibizione, parte del tour ‘Il Cantico’, è stata quindi posticipata.

La nuova data per il concerto romano è stata già fissata per il prossimo 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, sempre all’Auditorium Parco della Musica. Resta invece confermata, al momento, la tappa successiva del tour, prevista per sabato 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia.