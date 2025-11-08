Ultime News

8 Nov 2025 Lavoro sicuro e caso
Al-Masri in "24 Minuti" su CR1
8 Nov 2025 Albanese irregolare pregiudicato
rientra in Italia: arrestato
8 Nov 2025 Mina volto della campagna
Sperlari: a lei il Torrone d'oro
8 Nov 2025 "Amici Miei" 50 anni dopo: aneddoti
e curiosità in mostra in Comune
8 Nov 2025 Gentili, emozione ad Antalya
recuperato l'argento rubato
Milano-Cortina, Abodi “Sereni sulla natura privatistica della Fondazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Rispetto certamente le posizioni, sono autorità, ma c’è serenità nel percorso anche perché da parte nostra abbiamo studiato e preso spunto dalla norma, che ho citato nei giorni scorsi, che già stabiliva la natura privatistica della Fondazione, che è determinata dalla totalità delle risorse private che vengono gestite dalla stessa. E non è un caso che le risorse pubbliche vengano gestite dal Commissario di Governo”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della Conferenza Nazionale sulle dipendenze all’auditorium della Tecnica di Roma, parlando della decisione del Gip di Milano di sollevare davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del decreto che ribadiva la natura di ente di diritto privato della Fondazione Milano-Cortina 2026.
© Riproduzione riservata
